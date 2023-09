Bundesliga 2023 2024 | Bayern Monaco esagerato | Bochum annichilito 7-0 Ok Dortmund e Lipsia

(Di sabato 23 settembre 2023) Ilspazza via ilcon un nettissimo 7-0 nel match dell’Allianz Arena valevole per la quinta giornata di. La squadra guidata da Thomas Tuchel lancia un forte segnale alle dirette avversarie e torna al comando della classifica con 13 punti, grazie alla tripletta realizzata da Harry Kane e alle reti di Eric Maxim Chupo-Moting, Matthijs De Ligt e Mathys Tel. Tra le squadre che inseguono i bavaresi c’è il, che conquista un importante successo in trasferta sul campo del Borussia Monchengladbach con il gol di Timo Werner. Bene anche il Borussia, che infila la sua seconda vittoria consecutiva piegando 1-0 il Wolfsburg grazie all’eterno Marco Reus. Pesante battuta di arresto dell’Union Berlino, futura ...

Quarta vittoria in cinque partite per lo Stoccarda , che nell’anticipo del quinto turno di Bundesliga 2023 / 2024 ha sconfitto per 3-1 il neopromosso ...

Gli Highlights e i gol di Borussia Dortmund-Wolfsburg , match valevole per la quinta giornata di Bundesliga 2023 / 2024 , in cui i padroni di casa ...

Gli Highlights e i gol di Bayern Monaco-Bochum , match valevole per la quinta giornata di Bundesliga 2023 / 2024 , in cui i padroni di casa guidati da ...

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Una giornata in bianco e nero quella per Bonucci e De Ligt nel quinto turno di Bundesliga con Union Berlino e Bayern. Due animi diversi per i due ex difensori della Juventus che contro Hoffenheim e Bochum si sono resi protagonisti, nel bene e nel male.

La quinta giornata di Bundesliga si avvicina al termine, con il Bayern Monaco che torna in vetta: vittorie di misura per Dortmund e Lipsia ...Ma passiamo ora all’analisi delle singole gare di Bundesliga, con i consueti consigli di gioco. Dopo la vittoria di misura e piuttosto sofferto contro il neopromosso Darmstadt, il Francoforte ha ...