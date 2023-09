Brescia | 16enne presa a calci e pugni da due 14enni | i coetanei filmano la scena | ma non intervengono

Leggi su open.online

(Di sabato 23 settembre 2023)nell’indifferenza generale. È quanto successo a una ragazzina aggredita da due coetanee in un sottopassaggio a Gardone Valtrompia, nelno. Diversi i giovani che hanno assistito alla, ma senza intervenire. Anzi, c’è chi ha ripreso l’aggressione con il cellulare e ha fatto rimbalzare il video di chat in chat. Il filmato è arrivato, però, anche nelle mani delle forze dell’ordine che hanno ricostruito quanto accaduto: la vittima, una ragazza di 16 anni, è stata prima scaraventata a terra, colpita ripetutamente in faccia e poida due compagne. I carabinieri hanno identificato le sue carnefici, due, denunciate dallae ora indagate per lesioni. «Adesso tu le prendi», si sente nel ...