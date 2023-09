Braglia | «Juventus antagonista Inter Più forte di Milan e Napoli»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023) Già si vede come grande favorita del campionato l’e si pensa all’eventuale. Simonene trova in particolare una su TMW Radio. CAMPIONATO – Si dà per scontata l’come favoritissima per la vittoria finale dello Scudetto. Simonetrova però un’insolita: «Io non penso lapossa essere inferiore alle altre. Gioco-forza sì, ma senza gli impegni può programmare meglio. L’ambiente rispetto alle altre squadre tolta l’è sereno. Lavorano solo per un obiettivo. Laè piùdele del, è la grandedell’-News - Ultime notizie e ...