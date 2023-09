Brad Pitt sulle Dolomiti | la foto con Mauro Corona

Brad Pitt avvistato sulle Dolomiti ; l'attore, che sarebbe in Alto Adige per celebrare l'anniversario della mummia Ötzi, posa insieme a Mauro Corona ...

È lui o non è lui? Certo che è lui. Brad Pitt è apparso ai fortunati e oramai ultimi avventori stagionali del lago di Misurina . Per tutto il ...

Leggi Anche Angelina Jolie deride Brad Pitt nella disputa sul vino: 'E' un bambino petulante e... ridicolo!' Secondo voci non confermate potrebbe ...

e mauro corona al lago di misurina - 'Cona Misurina' è il brevissimo messaggio che Mauro Corona pubblica su Facebook sotto una sua foto con l'attore americano.è ...L'esempio più recente è quello die Angelina Jolie, che si sono lasciati dopo aver recitato nel film By the sea . Dopo aver lavorato insieme in Eyes Wide Shut Nicole Kidman e Tom Cruise ...

Brad Pitt e Mauro Corona insieme: l'incontro sulle Dolomiti TGCOM

Brad Pitt e Mauro Corona insieme a Misurina: lo scatto sui social La Gazzetta dello Sport

“Mauro Corona e Brad Pitt, un incontro casuale nei monti del Nordest” Nella splendida cornice dei monti del Nordest italiano, due personalità di spicco si sono incrociate inaspettatamente. Brad Pitt, ...Non è una novità che l’attore di Hollywood abbia una passione particolare per l’Italia, ma il motivo che ultimamente lo ha portato a nord del ...