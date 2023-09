Borrell | l' Europa deve mostrare solidarietà a Lampedusa

ha affermato "la necessità di un controllo delle frontiere con politiche che vadano oltre le misure di sicurezza, e accordi con i Paesi di origine e di transito che permettano di ricevere ...ha aggiunto che il nazionalismo è in aumento inpiù per fattori legati alla crisi migratoria che per l'euroscetticismo: 'Si temeva che la Brexit fosse un'epidemia. E non lo è stata. È ...

L'allarme di Borrell: "L'immigrazione può disgregare l'Europa" ilGiornale.it

Josep Borrell dice che la questione della migrazione può essere una «forza disgregatrice» per l’Unione Europea Il Post

Sui massicci arrivi di migranti a Lampedusa "dobbiamo mostrare tutta la solidarietà all'Italia in un momento difficile". "L'Unione europea sarà al fianco dell'Italia". (ANSA) ...In un'intervista al Guardian, Josep Borrell ha dichiarato che l'iimigrazione di massa può rappresentare una minaccia alla sopravvivenza dell'Unione a 27. Esorta una collaborazione comune e difende il ...