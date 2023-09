Bologna-Napoli | rivedi la conferenza stampa di Rudi Garcia VIDEO

(Di sabato 23 settembre 2023) Ildelladialla vigilia di, match valido per la quinta giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico partenopeo ha presentato la sfida del “Dall’Ara” mostrando fiducia dopo la vittoria in Champions in casa del Braga. Di seguito le immagini integrali con le dichiarazioni di. IL RECAP DELLAILSportFace.

Il Napoli dopo la vittoria in Champions in casa del Braga è pronto a rituffarsi in campionato. Obiettivo tornare ai tre punti, dopo la sconfitta con ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Dobbiamo recuperare fuori casa i punti persi in casa con la Lazio. Per questo andiamo domani a Bologna per vincere ”. ...

Ildopo la vittoria in Champions in casa del Braga è pronto a rituffarsi in campionato. Obiettivo tornare ai tre punti, dopo la sconfitta con la Lazio e il pari di Marassi contro il Genoa di ...Le parole di Rudi Garcia alla vigilia di: i dubbi di formazioni, le condizioni di Kvaratskhelia e il malumore generale. Iltorna a giocare in campionato dopo il debutto stagionale in Champions League. La vittoria ...

Bologna-Napoli, la passione azzurra nel segno di Giancarlo Siani ilmattino.it

Il Napoli, dopo la vittoria all'esordio in Champions League in casa del Braga, vuole ripartire anche in Serie A dove nelle ultime due uscite ha perso contro la Lazio e pareggiato contro il Genoa. Per ...A che punto è la sua idea di calcio a Napoli Quali ostacoli sta incontrando ... Dobbiamo recuperare fuori quei punti, sapendo che il Bologna è una buona squadra, con un buon allenatore, io lo ...