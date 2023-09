Bologna-Napoli | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di sabato 23 settembre 2023) Ilcampione d'Italia scende in campo per sfidare ildomenica alle 18. Gli azzurri avrebbero bisogno di una vittoria convincente per scacciare le tante critiche ricevute dopo il ko con la Lazio, il pari di Genova con il Genoa e la vittoria solo nel finale con il Braga in Champions...

"Dobbiamo recuperare fuori casa i punti persi in casa con la Lazio. Per questo andiamo domani a Bologna per vincere ". Rudi Garcia ha le idee chiare ...

Il Napoli dopo la vittoria in Champions in casa del Braga è pronto a rituffarsi in campionato. Obiettivo tornare ai tre punti, dopo la sconfitta con ...

Cento volte in Serie A domani a Bologna, ma anche 100 giorni di Napoli. I numeri nella testa di Rudi Garcia che sa già di non poter sbagliare in casa ...

Nella giornata di domani andrà in scena il match di Serie A tra Bologna e Napoli . Ecco i convocati di Thiago Motta per la sfida Nella giornata di ...

Se i Campioni d'Italia in carica del Napoli devono risolvere importanti difficoltà dopo l'arrivo di Garcia e cercano di ritrovare i 3 punti contro il Bologna, in seguito alla sconfitta contro la Lazio. Nella giornata di domani andrà in scena il match di Serie A tra Bologna e Napoli. Ecco i convocati di Thiago Motta per la sfida.

Bologna-Napoli, la passione azzurra nel segno di Giancarlo Siani ilmattino.it

E' questa una delle domande a cui Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna.