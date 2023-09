Bologna-Napoli | le probabili formazioni | le scelte di Garcia | ancora fuori l’acquisto da 25 milioni di euro

(Di sabato 23 settembre 2023) Alle ore 18,scenderanno in campo per la quinta partita del massimo campionato italiano. Rudisi gioca molto e per questo è intenzionato a scegliere la miglior formazione possibile, infortuni permettendo. Rispetto alla gara di Champions League ci saranno delle differenze, con gli infortunati Rrahmani e Juan Jesus che saranno sostituiti L'articolo

Un altro stop per la squadra di Garcia alla viglia della trasferta di Bologna : è emergenza infortuni in casa Napoli Brutte notizie per Garcia, che ...

Juan Jesus infortunato , non parte per Bologna : piove sul bagnato sul Napoli che è senza difesa . Pure Rrahmani è infortunato . Tegola per il Napoli . ...

Castel Volturno - In fin dei conti, prima o poi doveva debuttare (dall'inizio): e che accada a Bologna , quando ormai Natan non ci pensava più. ...

È già emergenza in casa Napoli per il reparto difensivo. In occasione della prima di Champions contro il Braga, Garcia ha dovuto...

Il Napoli ha pubblicato il report dell’ultimo allenamento prima della partenza per Bologna : un azzurro reintegrato in gruppo Bologna - Napoli ...

Il report sull'infortunio di Juan Jesus: niente. Così il, nel suo consueto report sull'allenamento, ha reso noto il problema occorso all'ex Inter e Roma: "Gollini ha svolto lavoro ...AllegriCLASSIFICA SERIE A:Inter punti 12; Lecce* 11; Juventus 10; Milan 9; Frosinone* 8;, Torino, Verona e Fiorentina 7; Atalanta 6;5; Monza, Roma, Lazio, Udinese, Sassuolo, Genoa* e ...

ULTIM'ORA - Infortunio Juan Jesus: salta Bologna-Napoli, il comunicato CalcioNapoli24

Juan Jesus, infortunio alla vigilia di Bologna-Napoli: risentimento muscolare ilmattino.it

Alle ore 18, Bologna e Napoli scenderanno in campo per la quinta partita del massimo campionato italiano. Rudi Garcia si gioca molto e per questo è ...Bologna è una trasferta difficile come sono difficili tutte le partite di questo Napoli in evoluzione (involuzione). Sui problemi della difesa, Garcia sottolinea che il Napoli ha subìto solo otto ...