Bobby Solo in concerto a Bollate | volano le vendite

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 23 settembre 2023) Acresce l’attesa per l’evento musicale dell’autunno: ildel redivivo, che si esibirà il 5 ottobre al teatro Splendor. Di giorno in giorno cresce d’intensità la caccia al tagliando per i 600 posti disponibili, i cui biglietti sono in vendita apresso l’edicola di Aureliano Broggi in via Cavour, il ...