Bilancio delle politiche economiche a un anno dal voto. Scrive Cazzola

Leggi su formiche

(Di sabato 23 settembre 2023) Qualesi può fare della politica economica del governo Meloni al giro di boa di undalle elezioni del 2022? Mi viene in mente la stanza della prima moglie Rebecca, in cui nessuno – tanto meno la seconda moglie – poteva entrare. La legge diper il 2023 è stata (almeno per due terzi) un proseguimento – con altri mezzi –del precedente governo Draghi. Non poteva essere altrimenti perché la maggioranza di destra entrava in scena senza avere avuto il tempo di metterci del suo, sempre che ne fosse stata capace. L’Italia è il Paese dei paradossi, Meloni se la è cavata fino ad ora per “non” aver fatto lesulle quali, in teoria, aveva vinto le elezioni. Ma anche questo è un ragionamento infondato, perché anche la campagna elettorale di FdI si era ...