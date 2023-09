Berlino se ne infischia di Mattarella | sui migranti fa ciò che vuole

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 23 settembre 2023) “Le regole di Dublino sono preistoria”. Così, poche ore fa, il Presidente della Repubblica italiana, Sergio, commentava la gestione Ue sui, dopo che nelle ultime settimane il nostro Paese è stato soggetto a continui sbarchi, che hanno portato Lampedusa letteralmente al collasso. Il tutto a dispetto di quella che dovrebbe tradursi in una “solidarietà europea”, ovvero un programma di cooperazione migratoria, che andrebbe a distribuire proporzionalmente in Ue i rifugiati arrivati sulle coste italiane. La “solidarietà europea” Eppure, alcuni piccoli assaggi li abbiamo già avuti settimana scorsa. Da una parte, tanto per cambiare, la Francia ha deciso di rafforzare la sorveglianza ed il pattugliamento al confine con Ventimiglia. Dall’altra parte, invece, la Germania aveva annunciato chiaro e tondo di non voler ospitare alcun migrante ...