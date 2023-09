Ma il presidente della Cei non si, tutt'altro, a ricordare invece il senso profondo della ... Se no - avverte Zuppi ribadendo il concetto più volte espresso da- resta solo l'idea che l'..., con la schiettezza che lo contraddistingue, ci è tornato, anche parlando con i vescovi ... l'indipendenza, mentre Moscal'esistenza di uno Stato ucraino sovrano. Anche allora non venne ...

Bergoglio nega l'invasione: "I migranti sono doni, basta allarmismi" ilGiornale.it

Papa Francesco scrive a Xi: auguro il bene alla Cina ma Pechino nega ai vescovi di viaggiare in Mongolia ilmessaggero.it

Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.La missione di pace del cardinale Matteo Zuppi in Cina che inizierà il 13 settembre, riflette l'ostinazione di Papa Bergoglio a non lasciare nulla - ma proprio nulla - ...