Bergamo-Treviglio | Coldiretti incontra Autostrade Bergamasche | “Importante non danneggiare l’agricoltura”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 settembre 2023). I vertici dinella mattinata di venerdì (22 settembre) hannoto Antonio Sala, presidente di, per un confronto sulla realizzazione dell’autostrada. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Consigliere Regionale Giovanni Malanchini, è stata utile per fare il punto sulla situazione di un’opera che avrà un grande impatto sul territorio provinciale. Il presidente e il direttore di, Gabriele Borella e Carlo Loffreda, unitamente al consigliere Alberto Brivio, hanno ribadito la posizione di contrarietà che la Federazione sta portando avanti da sempre. “Comprendiamo la necessità di migliorare le infrastrutture dei trasporti – ...