Belotti a Buongiorno | “Caro Alessandro goditi il momento… per me è stato il più intenso della carriera…”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 settembre 2023) Quest’estate il Galloha salutato il Torino per sbarcare, da svincolato alla Roma di Mourinho. Il suo addio ha fatto molto discutere per i modi soprattutto. L’ex capitano dei granata, campione d’Europa con l’Italia di Mancini, ha giocato al Toro per sette anni, ne è diventato un simbolo. Andando via salutò i tifosi con un lungo post sui social in cui dichiarò il suo amore eterno per il Torino. Quello che però lascia perplessi ancora oggi, scrive La Stampa, è che non abbia salutato nessuno dei suoi compagni nella chat di squadra del Torino Andrease ne è andato dal Toro dopo 251 partite e 113 reti senza scrivere una parola sulla chat di squadra e senza raccontare il perché a chi era in attesa di decifrare gli umori, e non soloha parlato più volte da quando è alla Roma ed è anche già tornato sul campo del ...