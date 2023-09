Belen Rodriguez dimagrita | fan preoccupati

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 23 settembre 2023)torna sotto i riflettori. La showgirl dopo l’addio a Stefano De Martino, per l’ennesima volta, ha finalmente trovato di nuovo l’amore al fianco di Elio Lorenzoni. Ma quest’ultimo periodo non è stato facile per lei e anche il suo aspetto è molto cambiato e fa preoccupare i fan. Dopo aver tentato un ritorno di fiamma con Stefano De Martino,ha di nuovo dovuto mettere la parole fine al suo matrimonio con il padre di suo figlio Santiago. Eppure, adesso finalmente la conduttrice ha ritrovato la sua serenità sentimentale, anche se la complessità dell’ultimo periodo trascorso si è riversata anche sul suo aspetto fisico portando notevoli e visibili cambiamenti. Il cambiamento diche preoccupa i fan, foto Ansa – VelvetGossipNon è stato un periodo ...