(Di sabato 23 settembre 2023) Quattro coppie azzurre inneldi Cervia: tre in campo femminile e una tra gli uomini: questo il verdetto della seconda giornata del torneo che si chiude oggi sulla sabbia romagnola. Delle tre coppie azzurre che hanno raggiunto lasicuramente la meno attesa era quella composta da Jessica Allegretti ed Eleonora Annibalini, che, pur ricoprendo lo stesso ruolo, hanno trovato oggi la giornata perfetta vincendo la finale per il terzo posto del girone 2-0 (21-17, 21-15) contro le svizzere Kressler/Schaltegger, poi negli ottavi di finale hanno battuto 2-0 (26-24, 21-12) le francesi Guignan/Fareura e infine hanno sconfitto ai quarti le lettoni ?bere/Konstantinova 2-0 (21-18, 21-14) al termine di un match a senso unico. La coppia romana indarà l’assalto a Reka e Viktoria Orsi Toth che ...

... la cui determinazione nel respingere i nemici era stata stimolata da un gruppo di ragazzi che non le permettevano di partecipare a una partita diperché era "troppo grassa". Politica ...Il Gruppo Italsider Famiglie Fanciulli e Adulti Speciali, guidato dalla presidente del consiglio direttivo Patrizia Curro, ha deciso di donare le attrezzature per allestire campi di, ...

Beach volley, World Tour 2023. Poker azzurro in semifinale nel Future di Cervia! OA Sport

Lido comunale di Bagnoli, inaugurati nuovi impianti: beach volley, beach rugby e beach bocce Virgilio

provenienti dalla Boemia che ormai da qualche anno arrivano sul litorale cittadino per praticare beach volley. Giorni intensi nel segno del rapporto di collaborazione fra la Boemia Centrale e Fermo, ...BEACH VOLLEY - Si è conclusa in questi giorni la preparazione sportiva di 150 atleti della Repubblica Ceca, in soggiorno in località Lido da tre settimane, salutati e accolti dall'assessore allo sport ...