Bastoni e non solo | in quattro a riposo Cambi pronti – SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023) Oltre a Lautaro Martinez, anche Alessandroriposerà in Empoli-Inter di domani. Ma non. Secondo Sport Mediaset ci saràanche per Denzel Dumfries e Nicolò Barella. Con i lorogià– Gli impegni iniziano ad accumularsi per l’Inter e la profondità della rosa va sfruttata al massimo. Per questo in vista della sfida di domani in trasferta contro l’Empoli, sono ini giocatoria riposare. Lautaro Martinez in attacco, ma anche Alessandroin difesa, Denzel Dumfries sulla destra e Nicolò Barella a centrocampo. Previsti i ritorni dal primo minuto sia di Stefan de Vrij che di Francesco Acerbi, con quest’ultimo pronto ad agire sulla sinistra. Come braccetto di ...