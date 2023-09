Basket | Supercoppa Italiana 2023 | la Virtus Bologna batte l’Olimpia Milano e va in finale

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Si è appena conclusa la prima semidelladie sul parquet del PalaLeonessa di Brescia sono scese subito in campo le due grandi protagoniste della passata stagione. Cioè l’EA7 Emporio Armani, campione d’Italia in carica, e laSegafredo, detentrice del trofeo. Un duello sempre sentitissimo e che oggi valeva l’accesso alla. Ecco come è andata. Avvio difficile per i due attacchi, con tiri forzati e palle perse e passano quasi due minuti prima del primo canestro, che è di Shavon Shields.si sblocca dopo tre minuti con tre liberi di Belinelli, mentre continuano gli errori per le due squadre ed è la tripla di Mickey il primo canestro dal campo per ...