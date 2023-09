Basket | Supercoppa Italiana 2023 | Brescia domina con Tortona e raggiunge la finale

LIVE Brescia-Tortona 86-63 - Supercoppa Italiana basket 2023 in DIRETTA : la Germani sfiderà la Virtus Bologna per il primo trofeo della stagione CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Sfida senza storia al PalaLeonessa. I padroni di casa hanno preso il largo sin da subito (16-2 dopo ...

Basket - Supercoppa 2023 : Brescia demolisce Tortona 86-63 e vola in finale La Germani Brescia supera nettamente la Bertram Tortona per 86-63 e si aggiudica il biglietto per la finale della Supercoppa 2023. Anche in questa ...

Virtus Bologna-Brescia in tv : programma - orario e diretta Supercoppa 2023 basket Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Brescia, sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket. Primi scampoli ...

