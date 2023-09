Basket | Supercoppa femminile 2023 | trionfo Virtus Bologna | Schio sconfitta 65-70

(Di sabato 23 settembre 2023) Latrionfa nelladi. Le V nere sconfiggono la Familanell’ultimo atto del torneo mediante il punteggio di 65-70 e si portano a casa il primo trofeo della stagione. Le emiliane, dunque, partono con il piede giusto e si candidano ad un ruolo di assolute protagoniste anche nel prossimmo campionato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA65-70 (19-21, 13-15, 19-17, 14-17) La compagine veneta si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, mettendo immediatamente a referto due splendide triple, ma le V nere non resta a guardare e reagiscono. Dopo aver acciuffato il pareggio, infatti, le ...

Usciti per falli: Galassi, Poggi, Boev e Ghersetti Si ferma con Ruvo di Puglia la marcia dei Blacks. I faentini perdono 70 - 76 al termine di una gara giocata sottotono rispetto alle ...2023 - 2024 Serie A2 Girone Rosso Squadra Scaligera Verona La Tezenis Verona chiude l'avventura in LNP con la sconfitta in Semifinale contro Trapani Shark per 82 - 62 con i siciliani che accedono alla finale in programma domenica.

In diretta dalle ore 18 la cronaca testuale dal PalaLeonessa A2A di Brescia della sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, prima semifinale della Supercoppa Italiana. La presidente biancorossa dopo il saluto a Conti: «Volevamo fare un tipo di percorso e queste nostre idee a un certo punto hanno vacillato»