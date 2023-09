Basket | Supercoppa 2023 | è subito Olimpia Milano-Virtus Bologna; Brescia e Tortona le outsider

(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo la passione vissuta dalitaliano con i recenti Mondiali che hanno visto la Nazionale uscire di scena contro gli Stati Uniti, si torna a parlare di club, con la stagione 2022/che sta finalmente per prendere ufficialmente il via. Nel weekend di sabato 23 e domenica 24 settembre, infatti, andrà in scena ladi, primo trofeo stagionale. Il programma prevede il piatto forte già nelle semifinali, con il confronto tra. PROGRAMMA E TVinseguenell’albo d’oro Un testa a testa ormai classico, tra le due attuali superpotenze del panorama cestistico ...

Il LIVE in DIRETTA di Brescia-Tortona , sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket . Tutto pronto per la prima sfida ufficiale ...

Il LIVE in DIRETTA di Schio-Virtus Bologna , sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket femminile . Di scena, il match che assegnerà il ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna , sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket . Tutto ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Brescia-Tortona , sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket . Tutto pronto per la ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Schio-Virtus Bologna , sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket femminile . Di scena, ...

Il programma, l'orario e come vedere in diretta Olimpia Milano - Virtus Bologna , sfida valida come semifinale della2023 di. Tutto pronto per la prima sfida ufficiale della nuova stagione, che ripropone subito un nuovo capitolo del testa a testa tra le due squadre più forti del panorama italiano. ...Per ilè il momento dellacon le due semifinali, mentre l'Italvolley femminile prosegue il suo cammino Preolimpico contro la Germania. Poi canoa, lotta e tanto altro ancora.

SUPERCOPPA, VIRTUS FEMMINILE IN FINALE – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA E ... Bologna Basket

Pallacanestro Trieste ko in Supercoppa: Trapani batte il team di Christian 94-81 Il Piccolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport benvenuti a questa Diretta Live in cui seguiremo passo passo la prima semifinale di Supercoppa Italiana di basket, per il secondo anno di fi ...Torna il grande basket italiano che in questo weekend metterà in palio il primo trofeo stagione: quattro squadre in quel di Brescia si contenderanno la Frecciarossa Supercoppa 2023. Il PalaLeonessa ...