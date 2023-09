Basket | Supercoppa 2023 | Belinelli e Shengelia mandano la Virtus Bologna in finale | l’Olimpia Milano cade 78-73

(Di sabato 23 settembre 2023) Laè la prima finalista della. La squadra di Luca Banchi ha superato per 78-73in una gara condotta per tutta la ripresa. Il primo quarto risente del mancato ritmo partita delle due squadre, e si chiude a basso punteggio con laavanti 14-12 nonostante i numerosi errori. Nel secondo parziale inizia meglio, con il solito Shields e il neo arrivato Mirotic che propiziano un parziale di 10-0 con cuisi porta sul +7. L’attacco a difesa schierata della squadra di Messina però si inceppa improvvisamente e ne approfittano le Vu Nere, che prima si rifanno sotto e poi chiudono il primo tempo addirittura davanti 34-32 con il buzzer beater da tre di Hackett. Nel secondo tempo ...

La Virtus Bologna trionfa nella2023 femminile di. Le V nere sconfiggono la Famila Schio nell'ultimo atto del torneo mediante il punteggio di 65 - 70 e si portano a casa il primo trofeo della stagione.

Per Bologna è la quarta finale consecutiva in Supercoppa ma soprattutto è una bella botta di autostima dopo le tante polemiche dei giorni scorsi.