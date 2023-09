La seconda fase a gironi dei Mondiali mette davanti all' Italia , ancora una volta, uno dei rivali più temibili: la Serbia , che per quanto sia priva di ...

Manila, 1 set. - (Adnkronos) - Dopo il successo ottenuto contro la Serbia, all' Italia basterà un successo contro Porto Rico per accedere ai quarti di ...

Per l' Italia uno degli obiettivi, arrivando primi nel secondo girone, era quello di evitare gli Usa. Quello che però gli Azzurri non potevano ...

SUPERCOPPA, LEDI OLIMPIA E VIRTUS Le due grandi favorite per la conquista del trofeo si sfideranno già in semifinale: Olimpia e Virtus, prima e seconda classificata della scorsa Serie ...Nel, ad esempio, non si può scommettere solo sulla vittoria, ma anche sul numero di punti. ...la probabilità di un esito positivo di tutti gli eventi in un accumulatore di 5 scommesse con...

Basket, le quote della Supercoppa tra Milano, Virtus, Brescia e Tortona La Gazzetta dello Sport

Basket Serie A: le quote antepost dopo l'esonero di Scariolo La Gazzetta dello Sport

L'Asd Bulldogs Pallacanestro Calenzano organizza un torneo di basket per Under 13 a sostegno delle popolazioni colpite dalle alluvioni in Emilia Romagna. Tutte le quote di iscrizione saranno devolute.Pronostici Basket Supercoppa 2023. Nel fine settimana del 23 e 24 settembre si gioca il primo titolo della stagione di pallacanestro.