Basket femminile | la Virtus Bologna vince la Supercoppa Italiana 2023! Battuta Schio | primo trofeo della storia

(Di sabato 23 settembre 2023) Èla2023 di. Al PalaCrisafulli di Pordenone, la squadra emiliana gioca una grandissima partita controper 70-65, conquistando ilsuada quando è stata creata la sezione. Fondamentale per le V Nere Lauren Cox, autrice di 21 punti e 11 rimbalzi, ma sono importanti anche le prove di Ivana Dojkic (14 punti) e Cecilia Zandalasini (11). Non servono invece a niente alla squadra veneta i 16 punti e 8 rimbalzi di Arella Guirantes e i 15 di Julia Reisingerova. LA CRONACAPARTITAcomincia con grandissima ...

Il LIVE in DIRETTA di Schio-Virtus Bologna , sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket femminile . Di scena, il match che assegnerà il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-55 Ancora Martina Bestagno che appoggia a canestro: Famila Wuber ancora avanti! 55-55 Dojkic va fin in ...

Il LIVE in DIRETTA di Schio-Virtus Bologna , sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket femminile . Di scena, il match che assegnerà il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:55 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, ...

La Virtus Bologna trionfa nella Supercoppa 2023di. Le V nere sconfiggono la Famila Schio nell'ultimo atto del torneo mediante il punteggio di 65 - 70 e si portano a casa il primo trofeo della stagione. Le emiliane, dunque, partono ...QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) - Seconda convocazione in nazionale per Isabella Olajide, lunga della Chemco Puianello (serie Bdi). Da domani sarà a Roma per partecipare a due giorni di allenamenti al termine dei quali saranno scelte le quattro giocatrici che rappresenteranno l'Italia ai Mondiali 3vs3 Under ...

SUPERCOPPA FEMMINILE, OGGI FINALE VIRTUS-SCHIO – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A ... Bologna Basket

LIVE Schio-Virtus Bologna, Finale Supercoppa Italiana basket femminile in DIRETTA: in palio il primo trofeo stagionale OA Sport

Le ragazze di Coach Vincent battono il Famila Schio ed alzano il primo trofeo della storia: la cronaca e il tabellino del match ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Schio-Virtus Bologna, Finale della Supercoppa Italiana di ...