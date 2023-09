Basilicata | prendono due antipasti | tre primi | due secondi con patatine | vino e acqua e mostrano quanto spendono | Ecco lo scontrino

(Di sabato 23 settembre 2023), a Rivello vanno a cena in quattro e pubblicano losui social:ammonta la spesa effettuata per due, tre, duecon contorni,Rivello, un suggestivo comune situato nella regione della, è una destinazione che offre un'esperienza culinaria autentica e ricca di sapori tradizionali del sud Italia. Questa pittoresca località è conosciuta per la sua cucina semplice ma deliziosa, che celebra ingredienti freschi e di alta qualità. Uno dei pilastri della cucina del posto è la pasta fatta in casa. Le tagliatelle, le orecchiette e i cavatelli sono preparati con cura e spesso conditi con sughi tradizionali a base di pomodoro, peperoncino e aglio. ...

... morto a 36 anni nel 1991, in un"road doc movie" in cui libri e parolela forma di un ... Nel 2020 ha ricevuto il "Movie Award" per il suo impegno per i diritti civili, e nel 2023 la "...Oltre alle sue pecore, alla transumanzaparte anche i turisti interessati a vivere un'... con il progetto dedicato alla regione, promosso dall'Istituto Centrale per il Patrimonio ...

News FITArco - News

31esima edizione di 'Puliamo il Mondo': gli appuntamenti in Basilicata Il Mattino Quotidiano

ovvero garantire il maggior numero di assunzioni nel rispetto degli impegni presi con una vasta platea di lavoratori”. Il percorso delle stabilizzazioni intrapreso dalla Regione Basilicata parte a ...