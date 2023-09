Bari | concerto all’alba Circolo della vela

(Di sabato 23 settembre 2023) Paradiso and friends, con le loro note delicate, hanno tenuto ilprima fine settimana di autunno. Ildiha ospitato l’appuntamento culturale in riva al mare. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Per la terza edizione di «MusicAperta» diretta da Flavio Maddonni e organizzata ...

...ufficialmente aperta sulla piattaforma ciaotickets.com la prevendita dei biglietti per il...ottobre 2023 Teatro di Varese ore 21.00 SAN SEVERO (FG) 22 ottobre 2023 Teatro Verdi ore 21.00...Paradiso and friends, con le loro note delicate, hanno tenuto ilall'alba della prima fine settimana di autunno. Il circolo della vela diha ospitato l'appuntamento culturale in riva al mare.

Notti Sacre a Bari, in Cattedrale il concerto del pianista Steve ... BariToday

Concerto di Robert Plant: limitazioni al traffico, variazioni Amtab ... Comune di Bari

Il mister Vincenzo Vivarini ha rilasciato un'intervista pre-gara prima della sfida tra Bari e Catanzaro. Vivarini ha iniziato sottolineando l'importanza dell'evento, evidenziando che si tratta di una ...Scopri le prossime date dei concerti di Laura Pausini, la cantautrice e produttrice discografica italiana in World Tour nel 2023/2024.