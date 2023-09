Banche | tassa sugli extraprofitti cambia | arriva emendamento

(Di sabato 23 settembre 2023) L’accordo sulle modifiche è stato trovato nella maggioranza ed è atteso a breve in proposito undel governo

Gli istituti sceglieranno tra imposta e patrimonializzazione. Sarà contenta la Bce, ma mancano risorse per l'acquisto della prima casa. E sugli ...

Gli istituti sceglieranno tra imposta e patrimonializzazione. Sarà contenta la Bce, ma mancano risorse per l'acquisto della prima casa. E sugli ...

Cosa sono gli extraprofitti Per extraprofitti delle Banche si intendono quei guadagni ottenuti nell'ultimo anno dalle Banche e che dipendono ...

Extraprofitti , nuova tassa in arrivo da parte delle banche : gli ultimi aggiornamenti Uno degli argomenti principali di questo ultimo periodo, che ...

"In luogo del versamento", lepotranno destinare "a una riserva non distribuibile un importo pari a due volte e mezza l'imposta"....nella bozza dell'emendamento del governo che riscrive la norma sugli extraprofitti delle, ... l'entità dellasarebbe stata fissata allo 0,26% dell'attivo 'medio ponderato'. Inoltre 'la ...

Banche, verso una nuova tassa sugli extraprofitti: intesa per cambiare il prelievo sugli istituti la Repubblica

Accordo sulle banche, cambia la tassa: o pagano o rafforzano il capitale Corriere della Sera

Il governo ha presentato un emendamento che prevede un'imposta straordinaria del 40% sugli extra profitti delle banche, con un tetto massimo del 0,26%. Le banche potranno destinare una riserva non dis ..."In luogo del versamento", le banche potranno destinare "a una riserva non distribuibile un importo pari a due volte e mezza l'imposta". (ANSA) ...