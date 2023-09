Autunno in Jazz | «Overseas» di Claudio Giambruno | la regola aurea del jazz moderno

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 23 settembre 2023) «» è un disco che possiamo definirea tutti gli effetti di legge, senza essere costretti ad usare espedienti linguistici o formule descrittive sibilline ed ambigue. il line-up guidato dal musicista siciliano traccia una rotta che unisce due punti tesi tra il passato ed unad’ingaggio progressivamente moderna… //di Francesco Cataldo Verrina // Nell’epoca della promiscuità sonora dove ilsembra essere aggredito da molti agenti esterni che cercano di snaturarne la forma e la sostanza, per poi trascinarlo su territori alieni. Non sempre è facile trovare una approdo sicuro e soprattutto la via di casa, in particolare, se si cede alla tentazioni delle tante sirene che spergiurano su nuove e più propizie vie di fuga dalle regole e dall’ortodossia del costrutto ...