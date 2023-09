Autostrade A24 e A25 | 2 | 2 Miliardi Disponibili | Ma Dov’è la Sicurezza?

(Di sabato 23 settembre 2023) Fino a luglio dell’anno scorso, Strada dei Parchi, appartenente al gruppo industriale pescarese Toto, era la concessionaria delle due arterie. Tuttavia, a causa di gravi inadempienze, la società è stata estromessa attraverso un decreto del Consiglio dei ministri a guida Draghi. Questo ha portato l’Anas a prendere il timone. Tuttavia, dopo intense battaglie legali, Strada dei Parchi ha ottenuto dal Tribunale di Roma un risarcimento di 1,2di euro dal Ministero per le Infrastrutture e Trasporti. “Nonostante le risorse, in tre anni di lavoro, il commissario Marco Corsini non è riuscito a mettere in campo nemmeno una piccola frazione dei 2,2previsti per le gare”, afferma Fabris. Sottolineando l’importanza di una migliore pianificazione e selezione dei progetti, l’ex sottosegretario ai Trasporti conclude che, ...

Così il vice presidente di Strada dei Parchi Spa, Mauro Fabris , sollevando la questione della messa in sicurezza delleabruzzesi e lazialie A25 nel suo intervento all' Abruzzo ...... tra la A1 e la, area di servizio esterna nei pressi di Roma . La mappa di ENEL X Way mi dava ... Free to X ci informa anche che la prossima apertura nella rete diper l'Italia dovrebbe ...

Affidati i lavori per la messa in sicurezza di 15 viadotti delle autostrade A24-A25, la soddisfazione del presidente Marsilio IlPescara

Camion si ribalta sull'A24: feriti e lunghe code all'altezza di Tivoli Canale Dieci

Così il vice presidente di Strada dei Parchi Spa, Mauro Fabris, sollevando la questione della messa in sicurezza delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25 nel suo intervento all’Abruzzo Economy ...Distrubuito dalla A24, il film si aggiunge alla prestigiosa tradizione di The Witch o Hereditary, declinandola in chiave spiritica e teen.