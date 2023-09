Atp Zhuhai 2023 | Karatsev vince la battaglia con Murray Ai quarti sfiderà Norrie

(Di sabato 23 settembre 2023) La grandedegli ottavi di finale del torneo Atp ditra Andyed Aslanse la aggiudica il tennista russo. Quest’ultimo si è imposto sull’ex numero uno del mondo in tre set mediante il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Adesso sulla strada dici sarà un altro britannico come Cameron, che nel turno precedente si è sbarazzato rapidamente dell’australiano Marc Polmans, rifilandogli un pesantissimo 6-0 6-3. Dall’altra parte del tabellone, invece, lo statunitense Sebastian Korda si è qualificato aidi finale sconfiggendo in tre set il francese Alexandre Muller con lo score definitivo di 6-1 2-6 6-3. Ora l’americano dovrà vedersela contro l’argentino Thomas Etcheverry, bravo ad eliminare senza troppa fatica ...

I match di primo turno prenderanno il via giovedì 28 settembre, due giorni dopo la conclusione di altre due tappe cinesi, gli ATP 250 di Zhuhai e Chengdu. Nell'altro ATP 250 in programma questa settimana, a Zhuhai, Andy Murray si è arreso a un ispirato Aslan Karatsev (che aveva battuto anche l'italiano Matteo Arnaldi). 4-6, 6-3, 6-2 in favore del russo.

Si è chiusa una lunga giornata di primi turni (definitivamente conclusi) all'ATP 250 di Zhuhai, in terra cinese. L'Italia vi perde il suo unico rappresentante, Matteo Arnaldi