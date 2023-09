Atp di Chengdu | Musetti vince all’esordio e vola ai quarti di finale

(Di sabato 23 settembre 2023)– Un esordio eccellente per Lorenzoe direttamente al terzo turno dell’Atp diin svolgimento in Cina. L’Azzurro ha battuto l’australiano Philip Sekulic per 7-6, 6-7, 6-0, numero 325 del ranking mondiale e si è qualificato aidi, numero 18 in Atp, affronterà il francese Arthur Rinderknech, nel prossimo turno. (foto@internazionaliBNLditalia.com/Sposito) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

