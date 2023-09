ATP Chengdu 2023 | Lorenzo Musetti | “Ho giocato molto bene e sono contento | spero di arrivare in fondo”

(Di sabato 23 settembre 2023) Buona la prima in Cina per, che vince pur senza convincere contro il qualificato australiano Philip Sekulic e accede ai quarti di finale del torneo ATP 250. Il tennista azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-0 dopo quasi tre ore di battaglia, facendo la differenza sulla lunga distanza e raggiungendo al prossimo turno il francese Arthur Rinderknech. “Non è stato un match facile. Ho, un buon tennis, il calo è arrivato dopo aver vinto il primo set.rimasto comunque nella partita, ho avuto una buona reazione. Il break in apertura di terzo ha aiutatoe ne“, le prime dichiarazioni a caldo del toscano classe 2002 ...

Lorenzo Musetti affronterà Arthur Rinderknech ai quarti di finale dell'ATP 250 di Chengdu 2023, torneo in programma dal 20 al 26 settembre. Un match tutt'altro che semplice per il tennista cararrino alla ricerca di una semi nel primo dei tre tornei che disputerà in Cina.

