(Di sabato 23 settembre 2023)è entrato nelle nomination per il premio didell’Anno, il riconoscimento di European Athletics (la Federazione Europea dileggera) che verrà consegnato il prossimo 21 ottobre a Vilnius (Lituania). Il fuoriclasse marchigiano si è laureato Campione del Mondo di salto in alto, trionfando a Budapest con un balzo da 2.36 metri (miglior prestazione mondiale stagionale). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020, che nel corso di questa stagione ha alzato al cielo la Coppa Europa da capitano della Nazionale, viene apprezzato anche per la sua capacità di coinvolgere, emozionare e intrattenere il pubblico che ha pochi paragoni in campo internazionale.ha completato il Grande Slam, vincendo tutti i titoli a disposizione nel ...

Gianmarco Tamberi si appresta a chiude re la propria stagione. Il fresco Campione del Mondo di salto in alto ha scelto il Galà dei Castelli per ...

Gianmarco Tamberi ha ufficialmente concluso la propria gloriosa stagione scendendo in pedana a Bellinzona , in occasione del tradizionale Galà dei ...

"Il nostro lavoro ora è condividere gli intenti,ha bisogno di persone accanto a se che si sacrifichino con lui. Se vogliamo - continua Giulio Ciotti - è lui che dà le motivazioni a me, è ...A un mese dal trionfo mondiale di Budapest, unico oro che mancava alla sua collezione di meraviglie,Tamberi è ufficialmente in nomination per l' Atleta Europeo dell'Anno . Il marchigiano, attualmente padrone del titolo olimpico, mondiale ed europeo, è tra i dieci candidati ai Golden Tracks ...

Atletica, Giulio Ciotti, tecnico di Tamberi: "È Gianmarco a motivare me" Corriere Romagna

Atletica, Gianmarco Tamberi candidato come atleta europeo dell'anno! Iapichino e Furlani tra gli astri nascenti OA Sport

«Gianmarco è in vacanza in Puglia in questi giorni, mi ha telefonato dicendomi che non vede l’ora di ricominciare».Gianmarco Tamberi sfida ancora i più grandi del mondo: il campione azzurro in nomination per il "Men's European Athlete of the Year" ...