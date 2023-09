Asllani altro flop | Inzaghi è stufo | può partire a gennaio

(Di sabato 23 settembre 2023) Niente da fare perche continua a non convincere l’Inter, nuova avventura in vista per il centrocampista ex Empoli. Primo turno di Champions League tutto sommato favorevole per le… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ramadani , centrocampista dell’Albania e del Lecce, ha commentato la vittoria con la Polonia. Asllani in campo per 70 minuti SI fida ? L’Albania ha ...

...tridente d'attacco che dovrebbe comprendere anche Caso In mezzo al campo bisogna riempire un... In mediana possibile nuova chance peral posto di Calhanoglu In difesa invece è Pavard che ...Là dove c'era Brozovic, che di fatto era diventato il vice - Calhanoglu, ora c'è, che anche ... ed è una buona alternativa, esattamente e forse meno di Gosens, che se nonera ormai ...

PROBABILI FORMAZIONI - Empoli-Inter, Inzaghi studia un altro ... L'Interista

Sorride Inzaghi, Calhanoglu è pronto: a Empoli può tornare in ... LA NAZIONE

Niente da fare per Asllani che continua a non convincere l’Inter, nuova avventura in vista per il centrocampista ex Empoli. Primo turno di Champions League tutto sommato favorevole per le squadre ...L’Inter in Champions League contro la Real Sociedad ha sofferto più di quanto si potesse pensare. Bruno Longhi si concentra su due reparti in particolare ma si rifiuta di mettere in croce Asllani. Di ...