ASCOLTI TV 22 SETTEMBRE 2023 | TALE E QUALE SHOW PARTE DAL 20 | 6% | LA VOCE CHE HAI DENTRO PRECIPITA AL 10 | 9% | QUARTO GRADO 9 | 4% | FRATELLI DI CROZZA 5 | 3% | LO SPECIALE DI LINEA NOTTE 1 | 6%

(Di sabato 23 settembre 2023)TV 22· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xIl Paradiso delle Signore – xLa Vita in Diretta Short – 1299 16.90 + 1522 19.60Momento di Raccoglimento coi Leader Religiosi – xReazione a Catena (18:56) – 2565 22.10Reazione a Catena – 3713 25.60Tg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – 3137 17.40 + 3803 20.20– 2974 20.60Tg1– x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xGrande Fratello – xLa Promessa – xPomeriggio 5 – 1327 17.20Pomeriggio 5 + Saluti ...

... l'1scorso. In meno di un giorno ha superato quota 1 milione di stream. In meno di venti giorni si è già portata a 56,5 milioni dicomplessivi a livello mondiale su Spotify . Su ...... andato in onda per la prima volta nel 2021 con ottimi risultati per quanto riguarda gli, ... La scaletta del 23è ricca di personalità che hanno contribuito a rendere più leggera la ...

Ascolti tv giovedì 21 settembre: chi ha vinto tra Ulisse e il Grande Fratello Fanpage.it

Ascolti TV | Giovedì 21 Settembre 2023. Grande Fratello non rifiata (16.9% – 2 mln) anche se Ulisse è fermo al DavideMaggio.it

La prima puntata dello show musicale condotto dal presentatore del Festival di Sanremo, pronto a sorprendere gli italiani portando grandi nomi sul palco ...Oltre alle carte degli avvocati, sono arrivate queste rime, uno sfogo che sa di vendetta al quadrato, perché ascoltata da milioni di persone in tutto il mondo. Eppure, è solo una canzone.