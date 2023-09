Arrivano le verifiche in incognito sull’operato delle Banche

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 23 settembre 2023) Da lunedì prossimo chi lavora allo sportellonon saprà se chi si trova davanti è un cliente o un informatore della Banca d’Italia. Infatti partiranno leinagli sportelli bancari. A comunicarlo in una nota è Via Nazionale. La finalità è capire in che modo vengono forniti informazioni e servizi ai clienti. Anche Via Nazionale parte con il mistery shopping dove suoi incaricati si presenteranno nelle filiali fingendosi cittadini bisognosi di servizi bancari che non possono o non riescono ad avere per via telematica. La procedura – precisa Banca d’Italia – consentirà “di meglio esaminare la relazione tra l’addetto allo sportello e il cliente avendo riguardo, ad esempio, alla preparazione del personale, alla rispondenza del prodotto offerto alle esigenze rappresentate dal cliente, alla ...