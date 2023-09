Arena Suzuki | Tu si que vales | Gramellini o L’era glaciale 2? La tv del 23 settembre

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 settembre 2023) Per la prima serata in tv, sabato 23su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “dai 60 ai 2000”. Tre eventi dedicati alla grande musica degli anni 60-70-80-90 ai quali si aggiungono i 2000. Un’occasione per celebrare decenni felici del made in Italy musicale e per far risuonare le più celebri hit – internazionali, capaci di unire il pubblico di più generazioni nel tempio della musica: l’di Verona. Inoltre, oltre ad artisti leggendari e canzoni simbolo, Amadeus torna nelle vesti di DJ per far ballare tutti con le sue compilation. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Black Betty” e “Una brutta giornata”. Nel primo, distratti da una chiamata, gli uomini della S.W.A.T. vengono derubati della loro auto principale: “Black Betty”. ...