Arena Suzuki dai 60 ai 2000 stasera su Rai 1 con Amadeus | la scaletta con gli ospiti

Leggi su movieplayer

(Di sabato 23 settembre 2023)su Rai 1 va in ondadai 60 ai, l'evento musicale condotto daed23 settembre, in prima serata su Rai 1conducedai 60 ai, nel corso dell'evento musicale le hit più celebri di cinque decenni di musica italiana e internazionale saranno interpretate dagli artisti originali. Il programma, che viene trasmesso dall'di Verona, ci terrà compagnia per tre serate e andrà in onda anche mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. Ecco lae glidella prima puntata.dai 60 ai...