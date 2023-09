“Appena si spengono le luci…” GF | la clamorosa rivelazione di Beatrice Luzzi che inguaia alcuni concorrenti

(Di sabato 23 settembre 2023) Al Grande Fratello c’è una grande novità per iquest’anno e oraha svelato qualcosa di segreto. Cosa succede quando sile telecamere nessuno lo sa realmente, infatti a differenza degli scorsi anni, la diretta 24 ore su 24 finisce alle ore 2 per poi ricominciare nella mattinata successiva. Ma ora l’attrice ha deciso di vuotare il sacco e di mettere anche nei guaicompagni di avventura. Tra l’altro, nella Casa del Grande Fratello proprioè una delle grandi protagoniste. Oltre a dire cosa succede quando sile telecamere, lei ha anche fatto un’uscita davanti a Fiordaliso che ha causato polemiche. “Grazie, perché lì con i doccini si bagna sempre tutto. Io sono handi…“, ha detto ...

... anzi, sono buoni, gentili e soprattutto mi rispettano, non mi picchiano, non mile ... dove davanti c'erano tante, troppe persone chelo videro prese dalla curiosità di vedere un cane ...Ancora in fase di accertamento le cause dell 'incendio dell'autoveicolo che erastato ... i pompierile fiamme Note sull'autore Redazione - -

GF: La sera un segnale per andare a letto, la mattina pronti in 10 ... Fanpage.it

Nuovo orario al Grande Fratello: ecco quando spengono le luci per dormire Blog Tivvù

Elodie ha presentato nelle scorse ore il nuovo singolo A Fari Spenti, prodotto da Marz e Zef e scritto per lei da Elisa, con il video ufficiale ...Ciao a tutti, ho un vecchio Asus Zenpad 10 z300cl (niente root, tutto originale) del 20016 che da mesi (anni) ormai tiene poco la carica (in 30 - 45 min max si scarica a seconda di quel che faccio e d ...