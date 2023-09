Anno di prova | docenti con passaggio di ruolo devono svolgerlo Necessaria anche la formazione

"Un'altra prova indiscutibile che dimostra che nulla è cambiato e che conferma il motivo per cui stiamo combattendo"

Il docente, che supera l' Anno di prova in un ruolo ottenuto con riserva , non deve ripeterlo , se nuovamente assunto nel medesimo grado di istruzione ...

Il docente , che lo scorso Anno scolastico non ha superato l' Anno di prova , deve reiterarlo. Cos'è previsto nel secondo periodo di formazione e ...

Il Vincolo di permanenza nella scuola di assunzione è triennale , tuttavia gli anni diventano quattro in caso di docenti privi di abilitazione. ...

Docenti neoassunti 2023: anno di prova diverso a seconda se in ruolo da GaE e concorsi, concorso bis, GPS sostegno [SCHEMA] Orizzonte Scuola

Anno di prova ripetuto per la seconda volta, cosa fa il docente e come si conclude. Prevista visita dirigente tecnico Orizzonte Scuola

Il docente, che ottiene il passaggio di ruolo, deve svolgere nuovamente l'anno di prova, comprese le previste attività di formazione. Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio ...