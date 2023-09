Annalisa Minetti | qual è la malattia agli occhi che l’ha resa cieca | “Ormai è nero totale”

(Di sabato 23 settembre 2023), cantante e atleta paralimpica, dall’età di 18 anni deve fare i conti con la cecità. A causarle la perdita della vista sono state alcune patologiechenno colpita da piccola, ovvero la retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie chenno gradualmente portata a perdere la vista a 21 anni.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La forza e il coraggio sono le prime due cose che vengono in mente quando si pensa ad Annalisa Minetti . 46 anni, affetta da retinite pigmentosa - a ...

è sposata con Michele Panzarino , noto fisioterapista e ricercatore scientifico dell'Università telematica San Raffaele di Roma. Proprio l'amore per lo sport ha contribuito a farli ...si racconterà nel pomeriggio odierno, completando il parterre degli ospiti di Canale 5.

Verissimo, Annalisa Minetti e Anna Tatangelo ospiti del weekend imusicfun.it

Verissimo, tra gli ospiti del week-end Gessica Notaro, Luciana ... Spettacolo.eu

Nuovo weekend, nuovo appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 alle 16.30 in programma con un doppio appuntamento sabato 23 e domenica ...Michele Panzarino, fisioterapista e ricercatore scientifico all’Università telematica San Raffaele di Roma, è conosciuto dal grande pubblico come il marito della talentuosa cantante Annalisa Minetti.