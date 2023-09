Andrea Soncin soddisfatto della sua Italia | “La squadra ha lottato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 settembre 2023) Buona la prima sulla panchinaNazionale Femminilena per. Ieri le Azzurre hanno fatto il loro esordio in Nations League contro la Svizzera e sono uscite da San Gallo con un successo per 0-1. Ad essere decisiva è stata la rete messa a segno da Arianna Caruso al 64? che consente allaazzurra di balzare in testa alla classifica per il momento a pari merito con la Spagna. Al termine dell’incontro poi il CT ha parlato ai media presenti in sala stampa. Ecco quali sono state le sue dichiarazioni.: “Ho visto unache voleva a tutti i costi conquistare i tre punti” Queste dunque alcune delle parole del commissario tecnico riprese dalla FIGC: “Ho visto unache voleva a tutti i ...