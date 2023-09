Anche Ric Flair elogia Dolph Ziggler | “Un leader | un campione”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 23 settembre 2023) Tra la valanga di licenziamenti in casa WWE di questi ultimi giorni, uno dei nomi ad aver fatto più scalpore è sicuramente quello di: Nick Nemeth, suo vero nome, è stato sotto contratto con la compagnia di Stamford sin dal 2004, partendo dalla Ohio Valley Wrestling – all’epoca territorio di sviluppo della WWE – per poi approdare a Smackdown l’estate del 2005, prima come aiutante di Kerwin White (Chavo Guerrero jr) e poi come membro della Spirit Squad. Il successo in singolo però è arrivato con la gimmick di, con cui si è fregiato di diversi titoli, tra cui due regni come World Heavyweight Champion. Da menzionareil suo secondo posto nella graduatoria dei wrestler che hanno lottato più match in WWE: ben 1554 incontri, dietro solo al primo posto di Kane con 1802 ...