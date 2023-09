Amici 22 | Wax e Giulia Stabile avvistati insieme in diverse occasioni!

Ha preso il via la nuova edizione di X Factor 2023 condotto, per la seconda volta, da Francesca Michielin. Durante le prime audizioni è “ Spunta to” ...

È iniziata nei giorni scorsi la nuova edizione di X Factor , il talent show di Sky che sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Francesca ...

Nel corso della 22esima edizione di Amici a far discutere è stato il rapporto che si è creato tra Wax e Angelina Mango . Sono stati molti i fan ...

Wax, indimenticabile volto di Amici 22, intervistato a Radio Deejay per il programma Say Waaad, ha rilasciato delle dichiarazioni scioccanti in ...