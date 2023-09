In, tutti gli incendi boschivi che hanno interessato per diversi giorni alcune province del nord del Paese sono stati definitivamente, senza che si siano registrate vittime. Lo rende noto ...L'Italia, e non solo, ha rafforzato i rapporti cone Norvegia , acquistando inoltre più gas ... Considerando come ormai i riscaldamenti sianoe non ci sia necessità di un consumo ...

Algeria: spenti tutti gli incendi boschivi nel nord Agenzia ANSA

In Algeria spenti tutti gli incendi Agenzia ANSA

In Algeria, tutti gli incendi boschivi che hanno interessato per diversi giorni alcune province del nord del Paese sono stati definitivamente spenti, senza che si siano registrate vittime. (ANSA) ...