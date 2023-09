Al Nassr | Ronaldo | “Amo ancora giocare | continuerò finché le mie gambe non diranno che è finita”

(Di sabato 23 settembre 2023) Al termine della partita contro l’Al-Ahli, Cristianoha dichiarato: “Beh, amoil calcio nonostante la mia età, amo, segnare gol, vincere partite ele mienon: ‘Cristiano, è’. Ma finora mi sento bene. Continuo ad aiutare la squadra. Ma per me la cosa più importante oggi è che siamo in testa alla classifica”. SportFace.

Continua a leggere su Tg. La7.it - La caduta degli dei a distanza di quattro giorni L'Al Nassr perde ancora e si ritrova a zero punti in classifica, ...

seconda partita di campionato e altra sconfitta per l’Al Nassr di Ronaldo e Brozovic che stavolta cade in casa contro l’Al Taawoun seconda partita ...

Nella vittoria del l’Al Nassr in Saudi Pro League c’è sempre lo zampino di Cristiano Ronaldo e Sadio Mané Nella vittoria del l’Al Nassr in Saudi Pro ...

Non è certamente un mistero: Cristianoè al momento il miglior giocatore della Saudi Pro League. Il cinque volte pallone d'oro ha ... l' Al -. Ieri sera, venerdì 22 settembre, si è ancora ...(Photo by Fayez NURELDINE / AFP) L'Aldi Manè e Cristianoè in vantaggio all'intervallo contro l'Al Ahli di Kessie e Firmino. CR7 ha esaltato i tifosi arabi e i suoi sostenitori per il ...

Cristiano Ronaldo trascina ancora l'Al-Nassr: doppietta tra i ... Eurosport IT

Ronaldo show: l'Al Nassr batte l'Al Ahli di Firmino, Kessié e Demiral Tuttosport

C’è chi contestò aspramente – in Arabia e non solo – la spesa dell’Al Nassr di 200 milioni per avere Cristiano Ronaldo sostenendo che ormai il portoghese fosse in grado di fare soltanto il suo “Siuuu” ...L'Al Nassr di Manè e CR7 è in vantaggio contro l'Al Ahli di Kessie e Firmino. In Arabia Saudita ci sono più fumogeni che in Europa ...