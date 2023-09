Al Hilal | scintille tra Neymar e Jorge Jesus | cosa è successo

(Di sabato 23 settembre 2023) Non è iniziata nel modo giusto l’avventura dicon l’Ale la conferma sarebbe arrivata dalleconNon è iniziata nel modo giusto l’avventura dicon l’Ale la conferma sarebbe arrivata dallecon. Il brasiliano è stato rimproverato dal suo allenatore dopo la partita di Champions asiatica al quale non sarebbe andata giù qualche giocata dell’ex Psg. Di tutto punto O Ney si è scagliato controrispondendo per le rime. Un rapporto che ora dovrà essere ricucito perché dovesse intervenire il club a rischiare il posto sarebbe il tecnico. Lo scrive Sportpress.

Si tratta del processo di ambientamento di Neymar in Arabia Saudita, che non starebbe volgendo al meglio a causa di alcunecon il tecnico dell' Al, Jorge Jesus . Secondo la fonte, se ...L'offerta dell'Alsi alzerà fino a 45 milioni , ma il sì del giocatore non arriverà mai. Il ... Checon Lautaro e Ausilio Defilato anche il Milan, l'Inter si rifà sotto per il cartellino ...

Al-Hilal, tensione Neymar-Jorge Jesus: il tecnico rischia l'esonero Sportitalia

