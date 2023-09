Al cinema e a Villa Ada con Woody Allen | a Palazzo Lancellotti invece con JR

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 23 settembre 2023) Per qualche minuto, ascoltandoalQuattro Fontane e poi aAda con la sua New Orleans Jazz Band, ci siamo illusi di essere in un suo film. Saranno stati i suoi tic, la sua postura, i pantaloni chiari, la camicia che assomiglia a una tovaglia da pic nic, gli occhialoni da vista neri e la voce inconfondibile molto simile a quella che aveva Oreste Lionello, il suo storico doppiatore. Chi può dirlo, ma sicuro è bastato poco per capire di essere a Roma, tra certezze (monnezza) e piacevoli new entries (il traffico per i lavori in corso a San Pietro). Che Coup de Chance, volendo citare il suo nuovo film distribuito da Lucky Red. In pratica, una città eterna con più di una Ferita, che è poi anche il titolo della mostra di JR alla Galleria Continua del St Regis, un invito a cambiare il modo in cui si ...