“Ah | lei è sua zia” Amici | nella scuola arriva il nipote dell’amata attrice | la scoperta top sull’allievo

(Di sabato 23 settembre 2023)23, ildella famosaapproda al programma. Giovane e pieno di tanti sogni da realizzare, il cantante prende posto tra i banchi dellapiù gettonata d’Italia, la stessa che è riuscita a fare conoscere talenti poi divenuti vere e proprie star di fama anche internazione. Il suo nome d’arte? Petit, all’anagrafe Salvatore Moccia. Ma nessuno poteva immaginare che il ragazzo è ildi una vip conosciutissima del mondo dello spettacolo e della recitazione. Salvatore Moccia in arte Petitad2023. Ebbene si, il cantante prende posto al suo banco e delizierà il pubblico italiano affezionato al talent show di grande successo. Petit è entrato a far parte del team di Rudy Zerbi grazie all’esibizione sulle note di Brooklyn e Tutto Il ...

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Abbiamo votato per non rifinanziare la guardia costiera libica, ho sempre pensato che fosse stato. Come è stato ...

Penelope Cruz e Monica potrebbero essere gemelle. E invece no, sono sorelle: la prima – più famosa – è nata nel 1974 e la seconda, bellissima come ...

Attenzione ragazzi: primo equivoco! Mentreprolungava la preghiera davanti al Signore, il sacerdote stava osservando labocca.pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la ...Sarah Nile , ex gieffina, è stata licenziata dopo cinque mesi dalla nascita dellabambina senza preavviso . Dopo aver denunciato l'accaduto, si è anche sentita di esprimere ... anchededita ala ...

Il ricordo di Maria Maugeri a sette anni dalla sua morte - PRESS ... Regione Puglia

Lite Formigli-Tosi: «Ha rotto le scatole, lei faccia il politico che io faccio il giornalista. I soldatini li... Corriere TV

Secondo professionisti e protagonisti del settore è un impegno per la classe dirigente a renderlo un diritto per tutti.Opinione degli esperti di María F. Carzon Bachelor degree in Human Nutrition · 4 anni di esperienza · Argentina Lo zenzero non contiene tossine. Il gusto agrodolce dipende dai suoi composti e dalle no ...