Agrario a Domicella | Caterini scrive ad Eav e Regione

(Di sabato 23 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnno (scolastico) nuovo, problemi vecchi. Ancora una volta e’ il trasporto pubblico a creare i maggiori disagi per gli alunni del Vallo di Lauro che devono spostarsi verso Nola o quelli che dalla zona vesuviana vorrebbero raggiungere le strutture scolastiche secondarie nel Vallo di Lauro. In particolare a segnalare come la “forte crescita” della sede distaccata dell’De Sanctis di Avellino asia proprio la mancanza di corse compatibili con gli orari scolastici e soprattutto di una fermata nei pressi del plesso scolastico in Via Giano Anisio e’ stato lo stesso dirigente scolastico Pietro. Il preside ha preso carta e penna e rappresentato al dirigente della Direzione Regionale per la Mobilità dellaCampania, ai vertici dell’ Eav (che gestisce le corse ...